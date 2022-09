Sports

oi-Mamatha M

ಮುಂಬೈ, ಸೆ 18: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಜೆರ್ಸಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಪಾಲುದಾರ MPL (ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ - ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಅಂಡರ್-19 ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು 'ಸೂಪರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್' ಈ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್; ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ?

ಈ ಬಾರಿಯ ಜೆರ್ಸಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 'ಒನ್ ಬ್ಲೂ ಜೆರ್ಸಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬರುವ T20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

"ಭಿನ್ನ ಲಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜರ್ಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಿಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ MPL (ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್) ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆರ್ಸಿಯು ಪವರ್, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯ ಮಿಶ್ರಣದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಿಟ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕಿಟ್ ಪಾಲುದಾರ MPL ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಿರು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸ ಜರ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.

English summary

Indian Cricket Team association with their official kit partner MPL unveiled their new jersey, it pays homage to legion of fans. know more.