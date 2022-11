ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022: ಬಲಿಷ್ಠ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದ ಜಪಾನ್!

Sports

oi-Mahesh Malnad

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2022ರ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಇಂದು ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ತಂಡ ಜಪಾನ್ ಸೋಲುಣಿಸಿದೆ.

ಸೌದಿ ನಂತರ ಜಪಾನ್ ಕೂಡಾ ದೈತ್ಯ ಸಂಹಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ನಾಡು ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ಜರ್ಮನಿಯನ್ನು 1-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಪಾನ್ ಅರ್ಹ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.

ಪಂದ್ಯದ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಜಪಾನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. 33ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಮೂಲಕ ಗುಯೋಗಾನ್ ಹೊಡೆದ ಗೋಲು ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಅರಂಭಿಕ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದ ಜರ್ಮನಿ ನಂತರ ಡಲ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ ಪೈಕಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದವರಿಬ್ಬರೂ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದವರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.

ಮಿತೊಮಾ, ಮಿನಾಮಿನೊ ಹಾಗೂ ದೊಯಾನ್(75 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮೊದಲ ಗೋಲಿಗೆ ಕಾರಣರಾದರೆ, ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಜಪಾನ್ ಮರೆಯಲಾದಂಥ ಗೆಲುವು ತಂದಿತ್ತ ಅಸಾನೋ(83 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಕೂಡಾ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ವಿಶ್ವಕಪ್: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೆ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ನಡುವೆ ಮೆಸ್ಸಿ ದಾಖಲೆ



ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಸೆನಲ್ ಪರ ಆಡುವ ಅಸಾನೋ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಗದಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

Both goals for Japan scored by second half substitutes. For the first goal all three substitutes linked up - Mitoma, Minamino and Doan. For the second goal - HT sub Asano scores.



Let me reiterate, WONDERFUL IN-GAME MANAGEMENT FROM HAJIME MORIYASU 🇯🇵