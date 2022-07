ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್

Sports

oi-Naveenkumar N

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಂಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ಗನ್ ತಂಡದ ಸ್ಯಾಮ್ ನಾರ್ತ್‌ಈಸ್ಟ್ ಅಜೇಯ 410 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಅಜೇಯ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ 400 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೌಂಟಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೀಸೆಸ್ಟರ್‌ಶೈರ್ ವಿರುದ್ಧ ಔಟಾಗದೆ 410 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸ್ಕೋರ್. 2004ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಆಟಗಾರ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಔಟಾಗದೆ 400 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು, ಸ್ಯಾಮ್‌ ನಾರ್ತ್‌ಈಸ್ಟ್ 410 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನದ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು 11 ನೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು 450 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು, 45 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು, ಅವರ ತಂಡವು ಲೀಸೆಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು.

English summary

Glamorgan's Sam Northeast scored 410 Not out in English county Test cricket. This is the first time any player has scored 400 plus run mark in first-class cricket since Brian Lara's unbeaten 400 against England in 2004.