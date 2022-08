Sports

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ಬೇಟೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 51 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು, ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕದ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಅವರು ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಕಿಯಾರನ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರ ಕಿಯಾರನ್ ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟವಾಡಿದರು. ಮ್ಯಾಕ್‌ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಅವರ ಎತ್ತರದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಬಳಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ತಿಂದರು.

ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪುರುಷರ ಎತ್ತರ ಜಿಗತದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪದಕ

ಪುರುಷರ 51 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್ ಪಂಗಲ್ 5-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಅಮಿತ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾಮನ್‌ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಕೇವಲ 5 ಅಡಿ ಮತ್ತು 2 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿರುವ ಪಂಗಲ್, ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷ ಬಾಕ್ಸರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ ರೋಹ್ಟಕ್ ಮೂಲದ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪಂಗಲ್, ಬಾಕ್ಸರ್ ಆಗಲು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಜಯ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದರು.

India's Amit Panghal and Niti Ghanghas won Gold in boxing at the Commonwealth Games. Indian Ace Shutler PV Sindhu Entered Final, ensure Medal. Gold-Silver For India In Triple Jump, India also won the bronze medal in women's hockey after beating New Zealand in a shootout.