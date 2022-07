ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಟವಲ್ಲ: ಬಾಂಬೆ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಹೀಗಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Sports

ಮುಂಬೈ, ಜುಲೈ 21: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗುರುವಾರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಾಟಲಿ ನೀರು ಖರೀದಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲತಃ ಭಾರತದ ಆಟವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ.

"ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಗಾರ್ಡ್, ಮೊಣಕಾಲು ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಾಟಲಿ ನೀರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀರಿಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಔರಂಗಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಸ್ವಂತವಾಗಿ ನೀರು ತರಲು ನಿಮಗೆ ಏಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಲತಃ ಭಾರತದದ್ದಲ್ಲ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೀಪಂಕರ್ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಕರಂದ್ ಎಸ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ.

