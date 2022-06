Sports

oi-Rajesha MB

ಮುಂಬೈ, ಜೂನ್ 19: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಇದೀಗ ಟಿ20 ಲೀಗ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಾದ್‌ ಶಾ ಈಗಾಗಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಂಬಾಗೋ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕೆರಿಬಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲೂ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ 30 ರಂದು ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಸಿಎಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಟ್ರಿಂಬಾಗೋ ನೈಟ್‌ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಡಿಯಾಂಡ್ರ ಡಾಟಿನ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೀಶಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಉಪನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

This is such a happy moment for all of us at @KKRiders @ADKRiders & of course the lovely set of people at @TKRiders Hope I can make it there to see this live!! https://t.co/IC9Gr96h92