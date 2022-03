'87% ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರವಾಗಿವೆ' - ವರದಿ

New Delhi

ನವದೆಹಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 22: ರೈತರ ಆಂದೋಲನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 19 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ವರದಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದೆ.

87% ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದ ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಕೆಲವು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯು ದೇಶದ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪೈಕಿ 87% ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೂರು ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಉಳಿದ ಏಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದ 40 ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಂದೋಲನ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪಂಜಾಬ್‌ನಿಂದ ಬಂದವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

