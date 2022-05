ಜಿಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಏನು

Mysuru

ಮೈಸೂರು, ಮೇ 4: ಒಂದೆಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗೋಜು ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮೈಕೊಡವಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ನ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಡಿ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅತಂತ್ರ!

Former minister G.T. Deve Gowda does not identify with any of the parties, including the JDS. Everyone is curious as to what their next political move is.