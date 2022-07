40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪೇನು?: ಡಿಕೆಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆ

Mysuru

oi-Rajesha MB

ಮೈಸೂರು, ಜುಲೈ 19: "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 40 ವರ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದು ತಪ್ಪೆ? ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಭಾವನೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೇ" ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ನಗರದ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಇರುತ್ತದೆ. ನಾಮಕರಣ, ಉಪನಯನ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ, ವಿವಾಹ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಹಿತೈಷಿಗಳು 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೊಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, "ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರಕಾರ ದಪ್ಪ ಚರ್ಮದ ಅತೀ ಭ್ರಷ್ಟ ಸರಕಾರವಾಗಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 40 ಕಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಪಿಎಸ್‌ಐ ಹಗರಣದರಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೇವೆ. ಕೊರೊನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅದೇ ಅವರ ಸಾಧನೆ," ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

KPCC president DK Shivakumar clarified there is no rift with Siddaramaiah. And said, he will attend Siddaramaiah's 75th birthday program which is to help in davangere.