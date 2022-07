ಸರಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಹೋಗಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

Mysuru

ಮೈಸೂರು, ಜುಲೈ 29: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ, ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಹಿಂದಿನ ಸರಕಾರದ ಹೆಸರೇಳಿ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗಳಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂತಾರೆ? ಇದು ಸರಕಾರ ನೀಡುವ ಸಮರ್ಥನೆಯೇ? ಸರಕಾರ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸರಕಾರ ನಡೆಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹತಾಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸರಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್‌ ಹೋಗ್ರಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋ ಸೌಜನ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಯೂ ಶುಡ್ ರಿಜೈನ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟೌಟ್ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ, ಸರಕಾರ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಲೆಯಾಯ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಇಂಟಲಿಜನ್ಸ್‌ ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಇದು ಸರ್ಕಾರ, ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವೈಫಲ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಜನ ಭಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲೂ ಭಯ ಪಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಸರಕಾರ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಮೂರು ದಿನದ ಹಿಂದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷನ ಕೊಲೆಯಾಯ್ತು, ಹಾನಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ , ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ಬದುಕಿದಿಯಾ ಅಥವಾ ಸತ್ತಿದಿಯಾ? ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

The government in Karnataka is dead and BJP not able to protect anyone in the state, they failed to maintain Law and order in the state, said opposition leader Siddaramaiah in Mysuru on Friday,