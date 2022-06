ಪಠ್ಯದಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೈಬಿಡಿ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಕೃತರ ನಾಟಕ: ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ

Mysuru

ಮೈಸೂರು, ಜೂನ್ 1: "ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪಠ್ಯದಿಂದ ಕೈಬಿಡಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ಲೇಖಕರು ಪತ್ರ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರಿಂದ ಉಪಕೃತರಾದ ಕೆಲವರ ನಾಟಕ" ಎಂದು ಮೈಸೂರು-ಕೊಡಗು ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವಾದ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ. ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ, ಡಾ. ಸರಜೂ ಕಾಟ್ಕರ್‌, ರೂಪ ಹಾಸನ, ಕವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್‌ ತಾಳ್ಯ, ಸಾಹಿತಿ ಈರಮ್ಮ ಎಂ. ಕಂಬಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲುವ ಲೇಖಕರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬರಗೂರು ಸಮಿತಿ ಪೆರಿಷ್ಕರಣೆ ವೇಳೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಏಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂತಲೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, "ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಗುರು ಪಠ್ಯ ಕೈಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರೂ ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ವಿಚಾರಹೀನರಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅಸಮಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು.

Mysuru and kodagu BJP MP Pratap Simha reaction on ongoing Textbook row. Writers want to support to congress, so they write letter to government for withdraw their lesson from sylubus said Pratap Simha.