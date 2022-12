ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣ

Mysuru

ಮೈಸೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 25: ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗದ ಮೈಸೂರು-ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಇಸಿ ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ಗೆ ರಿಟೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಯ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು 2023ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ ವೇಳೆಗೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಈ ಕೆಲಸವು 25 ಕೆವಿ ಇಎಚ್‌ಇ ವರ್ಕ್ಸ್‌ನ ರೈಲ್ವೆ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ, ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, 119 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (142 ಒಟ್ಟು ಕಿಮೀ) ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರೂ.89 ಕೋಟಿಗಳ ಸ್ವೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಬಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನಡುವಿನ 88 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 31 ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಕೇಬಲ್ ಪೋಲ್‌ಗಳ ಅಡಿಪಾಯದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೈಸೂರು ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಂದಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸಬ್ ಸ್ಟೇಷನ್ (ಟಿಎಸ್ ಎಸ್)ವರೆಗೂ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರು (ಬೆಳಗುಳ) ಮತ್ತು ಕುಶಾಲನಗರ ನಡುವಿನ ಉದ್ದೇಶಿತ 87 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವನ್ನು 2018-19 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 1854.62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಳ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯವು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು (ಡಿಪಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು (ಟಿಡಿಸಿ) 31 ಮಾರ್ಚ್ 2023 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಒಂಬತ್ತು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಬೆಳಗುಳ (ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ), ಎಲಿವಾಳ, ಬಿಳಿಕೆರೆ, ಉದ್ದೂರು, ಹುಣಸೂರು, ಸತ್ಯಗೋಳ, ಪ್ರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ದೊಡ್ಡಹೊನ್ನೂರು, ಕುಶಾಲನಗರ.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಿವೆ. 1. ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಕೊಡಗು. 2. ವೇಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 160 ಕಿ.ಮೀ, 3. ರೂಲಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್: 100 ರಲ್ಲಿ 1 ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 4. ಭೂಮಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಒಣ ಭೂಮಿ 247.65 ಹೆ, ಆರ್ದ್ರ ಭೂಮಿ 275.15 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರದೇಶ ಪ್ರದೇಶ 27.52 ಹೆಕ್ಟೇರ್, 5. ಪ್ರಮುಖ ಸೇತುವೆಗಳು (6 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು), ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಗಳು (65 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು), 6. ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಿಕೆ (43 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು), ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್‌ಗಳು, ಶೂನ್ಯ, ಸುರಂಗಗಳು ಇಲ್ಲ.

