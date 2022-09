ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ವಂಚಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್

Mysuru

oi-Punith BU

ಮೈಸೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 29: ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಧನಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುವ ಜನರ ಅಪರಾಧ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ಎಂ-ಸಿಸಿಟಿಎನ್‌ಎಸ್) ಎಲ್ಲಾ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವನ/ಅವಳ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಜೇಬುಗಳ್ಳರನ್ನು ಮತ್ತು ವಂಚಕರನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಯುವ ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್

ಈ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಗರದ ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ 5,920 ಜನರನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 160 ಜನರ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

To ensure the safety of tourists arriving in Mysore for the world famous Dasara festival, the city police have taken a smart step by using fingerprint devices to identify criminals.