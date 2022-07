ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಯಾರೆಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಟ್ಟರೆ 5000 ಬಹುಮಾನ

Mumbai

oi-Naveenkumar N

ಮುಂಬೈ, ಜುಲೈ 07: ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಡಬಿಡದೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿ ಜನ ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ತರಕಾರಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಊಟ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇವನ ಐಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ.

Swiggy ಹುಡುಗ ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬಂದವನು ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರುಗೊತ | OneIndia Kannada

ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇವನಿಗಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಅದ್ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತೀರಾ, ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ; ಬೀದಿಬದಿ ಆಹಾರವೂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ!

ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಊಟ ತಲುಪಿಸುವ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ, ಊಟ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಲು ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ದಾದರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

English summary

The Swiggy delivery Agent was filmed travelling on horseback to deliver food packages as roads were flooded with water due to incessant rainfall in mumbai city. After video went viral, Swiggy has announced 5,000 Swiggy Money for the first person who shares useful information about the delivery person.