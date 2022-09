ನೈಜ ಶಿವಸೇನೆ ಗುರುತಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅನುಮತಿ

Mumbai

ಮುಂಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 27: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶಿವಸೇನೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಿಎಂ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವೆನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿವೈ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪೀಠವು ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಪಕ್ಷವು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣಗಳಾಗಿ ಈಗ ಒಡೆದಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ಕಾನೂನು ತಂಡವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಒಂದು ದಿನದ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಬಣದ ನಡುವಿನ ಶಿವಸೇನೆಯಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ವಿವಾದವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗುರುತಿಸಿದ ಆ ಪಕ್ಷ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂಆರ್ ಶಾ, ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ, ಹಿಮಾ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್ ನರಸಿಂಹ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ, ಶಿವಸೇನೆ ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ಧವ್ ಬಣದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜೂನ್ 27 ರಂದು ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರ ಗುಂಪಿಗೆ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಅನರ್ಹತೆ ನೋಟಿಸ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜುಲೈ 12 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ ಅವರನ್ನು ಶಿಂಧೆ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಶಿವಸೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು ಎಂದು ಪೀಠವು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿತು.

The Supreme Court on Tuesday said there is no stay on the Election Commission's proceedings to decide whether the real Shiv Sena in Maharashtra is Eknath Shinde or Uddhav Thackeray. This decision is a big victory for CM Eknath Shinde's camp.