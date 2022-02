ಇದ್ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ

Lucknow

oi-Rajashekhar Myageri

ಲಕ್ನೋ, ಫೆಬ್ರವರಿ 22: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಣ ರಂಗೇರಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 59 ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎನಿಸಿದೆ.

ಬುಧವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪಿಲಿಭಿತ್, ಲಖಿಂಪುರ್ ಖೇರಿ, ಸೀತಾಪುರ್, ಲಕ್ನೋ, ಹರ್ದೋಯಿ, ಉನ್ನಾವೋ, ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ, ಫತೇಪುರ್ ಮತ್ತು ಬಂದಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎನಿಸಿದೆ?, ಮೊದಲು ಮೂರು ಹಂತದ ಮತದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?, ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದ ಲಾಭ-ನಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

English summary

Fourth phase of polling in Uttar Pradesh in which 56 Assembly constituencies, spread across nine districts, will go to polls on February 23. Know Why fourth phase election is crucial for BJP?.