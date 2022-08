ಖಾಸಗಿ ವಿವಿಗಳ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತಡೆ ನೀಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 17: ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಮೇಲಿನ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಾಗಲು ಬಯಸುವ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ.

ಖಾಸಗಿ ವಿವಿಯಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಷತ್ತಿನ (ಕೆಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಇಸಿ) ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕರ್ನಾಟಕವು 23 ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಐದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಈ ಐದು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೋರಿ ಮೂರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರಡು ಮಸೂದೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ವಿವಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದುಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಳವಳ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಬೀರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ರೂಪಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಇಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Karnataka government has put on hold all fresh applications from higher education institutions seeking to become private universities amid concerns over quality of education and governance.