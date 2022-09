ಪಲ್ಲು, ಹಿಜಾಬ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೂಡ ಪಲ್ಲು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ: ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ

Karnataka

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 20: ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ ಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮಂಗಳವಾರ 'ಪಲ್ಲು' (ಸೀರೆಯ ಸಡಿಲವಾದ ತುದಿ, ಹೆಗಲು ಅಥವಾ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ) ಮತ್ತು ಹಿಜಾಬ್ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪಲ್ಲು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರ ಉಡುಪಿನ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಹ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಜಾಬ್ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲು, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಹಿಜಾಬ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಪಲ್ಲು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಘುಂಘಾಟಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ತರಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

JDS president C M Ibrahim on Tuesday drew a comparison between the 'pallu' (the loose end of a saree worn by women over the shoulder or head) and the hijab, saying they are part of India's culture and history.