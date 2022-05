ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ: ಮಂಡಕ್ಕಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು

Karnataka

oi-Naveenkumar N

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೇ 28: ನೀವೇನಾದರು ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಚುರುಮುರಿ, ಗಿರ್ಮಿಟ್, ಮಸಾಲೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಖಾರ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ, ಬೇಲ್ ಪುರಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನಾದರು ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿ (ಕಾರ್ಖಾನೆ)ಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಮಂಡಕ್ಕಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಕೊಪ್ಪಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳೆ: ಮಾವಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಬೆಲೆ

ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮೂಲಭೂತ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ದಿನೆ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಮಂಡಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ದರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ, ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿವೆ.

ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೊನಾ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ನಲುಗಿರುವ ಮಂಡಕ್ಕಿ ಭಟ್ಟಿಗಳು ಈಗೀಗ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The price of puffed rice has gone up with immediate effect. the increased cost of raw material, electricity and labour have forced these factories to hike the price of puffed rice.