ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ, ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನ ಎಚ್‌. ನಾಗೇಶ್‌: ದಿನಾಂಕ, ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಜನವರಿ 13: ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಮುಳುಬಾಗಿಲಿನ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ಎಚ್‌. ನಾಗೇಶ್‌ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಸೇರುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ. ಎಚ್‌. ನಾಗೇಶ್‌ ಅವರು ನಾಳೆ (ಜನವರಿ 14) ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 21 ರಂದು ಹಾಸನ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

Mulubagilu MLA H Nagesh will join the Congress tomorrow (January 14) at the KPCC office in Bangalore. It has been reported that Arasikere MLA Sivalinge Gowda will join hands in the Prajadhwani Yatra coming to Hassan Nagar on January 21,