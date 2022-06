ಇಂಧನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತೇವೆ: ಮೋದಿ

International

oi-Punith BU

ಜರ್ಮನಿ, ಜೂನ್ 28: "ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಜಿ 7 ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಜರ್ಮನಿಯ ಜಿ-7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ಬೈಡೆನ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋನ್, ಟ್ರುಡೋ ಚರ್ಚೆ

ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ್ ಮೋಹನ್ ಕ್ವಾತ್ರಾ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೇಳೆ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕ್ವಾತ್ರಾ, ಮಾಸ್ಕೋ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ, ಇಂಧನ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ನಿಲುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಗೆತನವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಯುದ್ಧದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು.

ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿ 7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಿಲುವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಯಿತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇತರ ದೇಶಗಳ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕ್ವಾತ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.

ಜಿ7 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮುಂಚೆಯೇ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ 7 ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ, ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆ ಈ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿಯ ಪರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

English summary

Prime Minister Narendra Modi stressed at the G7 summit that energy security is the most challenging issue in the wake of the Russia-Ukraine conflict.