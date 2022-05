ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹಳದಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆ: ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಇದೇ ದಾರಿ?

International

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಮೇ 11: ಸಾಗರ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನವರು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಹಳದಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಅದರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನ ಅದು ಬೇರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರೇಶನ್ ವೆಸೆಲ್ ನಾಟಿಲಸ್‌ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮುದ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ರಹಸ್ಯದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಪಹನಾಮೊಕುವಾಕಿಯಾ ಮೆರೈನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಮಾರಕದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಲಿಯುಕ್ಲಾನಿ ರಿಡ್ಜ್ ಎಂಬ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ರಸ್ತೆ ಇದ್ದು ಅದನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಲಿಸುಕ್ಲಾನಿ ರಿಡ್ಜ್ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮನುಷ್ಯರು ಕೇವಲ 3 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಸ್ತೆಯಂತಹ ರಚನೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಅದರ ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಂತಹ ರಚನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನೀರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು, ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಬಹುಶಃ ಇದು ವಸಾಹತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದಾದ ರಸ್ತೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸತ್ಯ ಏನು?

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ ಬ್ಲಾಕ್‌ಗಳು ​​ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಬತ್ತಿದ ಸರೋವರದ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದಾಗಿ, ಮರಳು ಅಂತಹ ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

A road made of yellow brick seen inside the Liliucclani Ridge sea of America, is this the way to go to another world?