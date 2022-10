International

oi-Punith BU

ಲಂಡನ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 24: ಬ್ರಿಟನ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆ ಕಣದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಕಾರಣ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕನ್ಸರ್‌ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂಕೃತವಾಗಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ನೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಜಾನ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ?

ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತು ಪೆನ್ನಿ ಮೊರ್ಡಾಂಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೋರಿಸ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು, ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಾನು ಕಾತುರತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು 102 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಮೆಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಪೋಸರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಾಳೆ ನನ್ನ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಡೌನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಹೊರತು ನೀವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ಪ್ರಚಾರ ತಂಡವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಂಸದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 100 ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಬೋರಿಸ್‌ ಜಾನ್ಸನ್ ಶನಿವಾರ ಬ್ರಿಟನ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರ ಸರಣಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ನಂತರ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಭಾನುವಾರ ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ರೇಸ್‌ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಾಜಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುನಕ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಳವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

According to British media reports, Rishi Sunak, the first Indian-origin prime minister of the United Kingdom, has been tipped to become the Prime Minister since former Prime Minister Boris Johnson has dropped out of the race.