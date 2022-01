International

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್, ಜನವರಿ 20: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 22ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಾಹೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಬ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದಳವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್‌ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಟೈಂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್‌ ಡಿವೈಸ್ ನಿಂದ ಈ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಾಹೋರ್ ಪೊಲೀಸ್ ರಾಣಾ ಆರಿಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Three killed and 22 injured in a blast at Lahori Gate of the famous Anarkali Bazar in Lahore, Pakistan. More details on nature of the blast are awaited.