'ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಇಂಥ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ, ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ': ಬಿಲ್‌ ಗೇಟ್ಸ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 22: "ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಅತೀ ಕೆಟ್ಟದಾದ ಹಂತವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬಹುದು," ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮಂಗಳವಾರ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಕೂಡಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್‌ ಹರಡಿಲ್ಲ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈರಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಈ ಓಮಿಕ್ರಾನ್‌ ರೂಪಾಂತರವು ಹರಡುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ಜನರು ಕೋವಿಡ್‌ ಬೂಸ್ಟರ್‌, ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.