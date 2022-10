International

ಲಂಡನ್‌, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 26: ಭಾರತೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ರಿಷಿ ಸುನಕ್‌ ಬ್ರಿಟನ್‌ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆಯೂ ಆಗಿದೆ.

ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಬಿಳಿಯರಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿರಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನಾಂಗೀಯವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಯನಟ ಟ್ರೆವರ್ ನೋಹ್ ಎಂಬಾತ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ಜನಾಂಗೀಯ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ಗಿಂತ ಶ್ರೀಮಂತೆ!

ದಿ ಡೈಲಿ ಶೋನ ನಿರೂಪಕ ಟ್ರೆವರ್ ನೋಹ್ ಅವರು ಕೇವಲ 42ರ ಹರೆಯದ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ತನ್ನ 42 ಮತ್ತು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯನಟ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಬಿಳಿಯರಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದು ಏಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ನೀವು ಊಹಿಸಬಲ್ಲಿರಾ? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜನರು ತಮ್ಮಂತೆ ಕಾಣುವವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ನೋಹ್ ಪೂರಕ ಎಂಬಂತೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನರು ಯಾರೂ ತಮ್ಮಂತೆ ಕಾಣದ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದೇ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Meet Rishi Sunak, Britain's new PM who is only 42, meaning he'll probably serve well into his 42-and-a-halves pic.twitter.com/I7fP8Ohi0j

ಮುಂದುವರೆದು ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು. 400 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿ ದೂಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೋವಾ ಹೇಳಿದರು. ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಮೂರನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಬ್ರಿಟನ್‌ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೊದಲ ಅನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಜ್ ಟ್ರಸ್ ಅವರ 49 ದಿನಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು.

Rishi Sunak, who is of Indian origin, is the prime minister of Britain, and while being the subject of much debate, he has also faced racial abuse.