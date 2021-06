ಹೊಸದು ಏನಿಲ್ಲ ಗುರೂ..! ಹಳೇ ಮಡಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ತೇಪೆ ಹಾಕಿದ ಬೈಡನ್..!

International

ಶತ್ರು ಎದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿ ಬೇರೆ, ಶತ್ರು ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಮಾತಾನಾಡೋ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬೈಡನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಬೈಡನ್, ಇವತ್ತು ಪುಟಿನ್‌ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತಿದ್ದರೂ ಉಸಿರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ, ತನ್ನ ಶತ್ರು ವಿರುದ್ಧ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೋ ಬೈಡನ್ ತನ್ನ ಶತ್ರು ಎದುರಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ ಹಾಗೂ ಪುಟಿನ್ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚರ್ಚೆ ವೇಳೆ ವೈಯಕ್ತಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿ ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬೈಡನ್-ಪುಟಿನ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಬೈದುಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಬೈದಾಟದ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ.

ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಸಂಧಾನ ಸೂತ್ರ!

