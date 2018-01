ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಗೂ ನೆರವು ನೀಡೋಲ್ಲ: ಟ್ರಂಪ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಜನವರಿ 03: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಟ್ರಂಪ್ ಯು ಟರ್ನ್: ಪಾಕ್ ಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೂ ಮುಖಭಂಗ!

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಅವರು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಂಗಾಲು

"ಕೇವಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ನೀಡಿ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ಏನನ್ನೂ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಗೆ ನೂರಾರು ದಶಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೆರವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೇವಾದರೂ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಲೀ, ಗೌರವವಾಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೇನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...