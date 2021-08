ತಾಲಿಬಾನ್ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ

International

ಕಾಬೂಲ್, ಆಗಸ್ಟ್ 30: ಶೀಘ್ರವೇ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲಿಬಾನಿ ನಾಯಕರು ಯಾವ ಯಾವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ತಾಲಿಬಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗುವುದು ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಪಾಕ್ ಗೆಲುವೆಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಏರಿ ಹೋಗಲು ತನಗೆ ತಾಲಿಬಾನ್​ನ ಶಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ತಾಲಿಬಾನ್ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಥ ಯಾವ ಸುಳಿವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಾಹಿನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಾಯಕ ಶೇರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸ್ಟನಾಕ್​ಝೈ ಅವರು ಈ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮುಂಚಿನಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಬೇಕು ಎಂದು ಶೇರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನೆರೆ ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದುವುದು ನಮ್ಮ ವಿದೇಶ ನೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದು ಈಗ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೂ ನಾವು ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕ ಸಂಬಂಧ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.

ಭಾರತದೊಂದಿಗೂ ಈ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಾದ ತಜಿಕಿಸ್ತಾನ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ನಮಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗದ ನಾಯಕರಾದ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ, ಅಂದರೆ 1996- 2001ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿದ್ದಾಗಲೂ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಯಾವಯಾವ ಖಾತೆಯನ್ನು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸಿದೆ.

The Taliban has not yet announced a new government after taking control of Afghanistan but the hardline Islamist group confirmed Sunday that its supreme leader Hibatullah Akhundzada is in Afghanistan and could soon appear in public for the first time.