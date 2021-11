ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತಿನ ಹಿಟ್ಟು; ತಾಲಿಬಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಸಿದವರ ಸಿಟ್ಟು!

International

ಕಾಬೂಲ್, ನವೆಂಬರ್ 24: "ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿ ಹೇಗೋ ಹಸಿವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅಳುತ್ತಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಬಾಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಹಸಿವು ತಾಳಲಾರದೇ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿವೆ," ಎಂದು 35 ವರ್ಷದ ಜರ್ಗುನಾ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯಾದ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ.

"ನಾವು ಕೇವಲ ಸಂಜೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅದೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೇವಲ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಜರ್ಗುನಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯುಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ದಿನದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೂ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ," ಎಂಬುದು ನೊಂದ ಮಹಿಳೆಯ ನೋವಿನ ನುಡಿಯಾಗಿದೆ. 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

