ಕಾಬೂಲ್: ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ, ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಸಾವು

ಕಾಬೂಲ್, ಜನವರಿ 21: ನಾಲ್ವರು ಸಶಸ್ತ್ರ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ಕಾಬೂಲಿನ ಇಂಟರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಲುಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ, ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾವು-ನೋವಿನ ವಿವರಗಳಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.

2011ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೋಟೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಾಲಿಬಾನಿ ಉಗ್ರರು ಆತ್ಮಾಹುತಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 21 ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ.

ಇಬ್ಬರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೋಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಉಗ್ರರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Security Alert for #Kabul, #Afghanistan: reports that extremist groups may be planning an attack against hotels in Kabul, such as the Hotel Baron near Hamid Karzai Int'l Airport. Review suggested actions in attached image. For more information, visit: https://t.co/vxivPWIHOP pic.twitter.com/CrCIpXbC2e