ಬೆಕ್ಕಿನ ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು!

ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಳು. ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದರ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸದ ಆಕೆ ನಂತರ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ತಾನು ಸಾಕು ಬೆಕ್ಕು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಕೆ ನೀರಿನಂತೆ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗತೊಡಗಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗಿ ತನ್ನ ಬೆಕ್ಕಿನ ವಿಚಿತ್ರ ನಡವಳಿಕೆಗಾಗಿ $ 12500 ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಡವಳಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಡುಗಿಗೆ ಅನಿಸಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಬೆಕ್ಕಿಗಾಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಾಲ್ಫೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 23 ವರ್ಷದ ಅಬಿಗೈಲ್ ಲೇಕರ್ ಮೂಸ್ ಅವರು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಕೆ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಬೆಕ್ಕು ಉಸಿರಾಡುವ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದರು. ಅವಳು ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಳು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಅಬಿಗೈಲ್ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಳು.

ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 80 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಟ

ಅಬಿಗೈಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ನಡವಳಿಕೆಯು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 30 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಓದಿರುವುದಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಬೆಕ್ಕಿನ ಉಸಿರಾಟ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ದೂರಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 80 ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ 100 ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಅದನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾಳೆ.

ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕ್ಯಾಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಹುಡುಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಕ್ಕಿನ ತ್ವರಿತ ಉಸಿರಾಟವು ಅದರ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅದರ ನಾಟಕೀಯ ಸ್ವಭಾವ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಬಿಗೈಲ್ ಈಗ ತನ್ನ ಬೆಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಳು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

An incident took place in England where a woman was shocked by the strange behavior of a cat and spent 7 lakhs on its treatment.