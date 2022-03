International

oi-Sunitha B

ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರಿಂದ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಲುಪಿರುವ ಇಂತಹ ಹತ್ತಾರು ಜಾತಿಯ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಯಾನ್ ಇಸಿಡ್ರೊ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಾಲಕನನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಅವರ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆತನನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಚಾಲಕ ತಡಬಡಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ಅನುಮಾನ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ.

ಪ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು

52 ಸರೀಸೃಪಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಾಲಕ ತನಿಖೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸೇನೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 43 ಜೀವಂತ ಕೊಂಬಿನ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು 9 ಹಾವುಗಳು ಇದ್ದವು. ಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಖ್ಯಾತ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈತ 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುಎಸ್ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಒಳ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು

ಯುಎಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ (ಯುಎಸ್ ಸಿಬಿಪಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಕ್ರಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ 52 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸಿಕ್ಕಿತು

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಸಿಬಿಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದು ಕಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರ ಘಟನೆಯ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆಯೇ 1700 ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ಮರು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

English summary

Trafficking in wild animals remains a headache for the whole world. Dozens of such species will be found in every country, which have reached the verge of extinction due to smugglers.