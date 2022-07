ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋದ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌?

India

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.5: ಟ್ವಿಟರ್ ತನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಧಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೂಲಗಳು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿವೆ. ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ಗೆ ಹೇರಲಾದ ಹಲವಾರು ಕಂಟೆಂಟ್‌ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆದೇಶಗಳು ಸೆಕ್ಷನ್ 69ಎ ನ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉದಾಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೇಳಿದ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಹೇಗೆ ವಿಭಾಗ 69A ಅನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಐಟಿ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 69 ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟೇಕ್-ಡೌನ್ ನೋಟೀಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಅನುಸರಣೆ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಟ್ವಿಟರ್‌ಗೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವಿವಿಧ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆದೇಶಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೋರಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

English summary

Sources said that Twitter has moved the Karnataka High Court to set aside the Indian government's orders to remove certain content on its platform.