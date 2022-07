ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಚೀನಾ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭಾಗ: ಪನಗಾರಿಯಾ

India

oi-Punith BU

ಕೊಲಂಬೋ,ಜು.15: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಏಕೈಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರವಿಂದ್ ಪನಗಾರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚೀನಾದ ತಂತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮದೇ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆಯು ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏಕೈಕ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪನಗಾರಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಟಬಯ ರಾಜಪಕ್ಸ

ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅದರ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಿತು. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲವು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಈಗ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ಸಾಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಲದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರವು ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ವಿವೇಕದಿಂದ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪನಗಾರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ತಲಾ ಆದಾಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ತಲಾ ಆದಾಯದ ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಚೇತರಿಕೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಸ್ಥಿರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಿದ್ದ 120 ವಿಮಾನಗಳು ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಕೊಚ್ಚಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್

English summary

China investment in Sri Lanka is a part of the Sri Lankan crisis. But this is not the only or the main cause of the problem, said Arvind Panagariya, former vice-chairman of the Niti Aayog.