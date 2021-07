ಡಬಲ್‌ ಅಲ್ಲ 7 ರೂಪಾಂತರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ: ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪದಿರಿ ಜೋಕೆ!

India

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.10: ಇತರ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿ .37 ವಂಶಾವಳಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೂಪಾಂತರದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಜನರಲ್ ಡಾ.​ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಘೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಾ ಟೆಡ್ರೊಸ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. "ಡೆಲ್ಟಾದಂತಹ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕೋವಿಡ್‌ ವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲ್ಟಾ ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಹರಡಬಹುದು?

2020 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆರುವಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಇದುವರೆಗೆ 31 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಾಹಕ GISAID ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೂಪಾಂತರದ ವಂಶಾವಳಿಯ 2,253 ಜೀನೋಮ್ ಅನುಕ್ರಮಗಳು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೂಪಾಂತರದ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಯುಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ 50 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಇದುವರೆಗೆ 43 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್, ಸ್ಪೇನ್, ಜರ್ಮನಿ, ಇಟಲಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್, ಟರ್ಕಿ, ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೂಪಾಂತರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ರೂಪಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋವಿಡ್ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೂಪಾಂತರದ ಶೀಘ್ರ ಹರಡುವಿಕೆಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿದೆ.

English summary

Rapid spread of the Lambda variant is only going to add more problems to the world as most of the countries are stilling reeling under the Covid pressure caused due to Delta variant. Here is the FAQs on India's status.