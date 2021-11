ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ: ಮೋದಿ

India

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 19:ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಡೆ ರಹಿತ ಸಾಲದ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುರಿತ ಸಮ್ಮೇಳನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿದಾರರಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಾಲ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವುಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡಾ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕೆಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸಹ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೋದಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

"ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಹೂಡಿಕೆಯು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಸ್ಥಾವರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಬರಲಿವೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅವುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭೂದೃಶ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು, "ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ವಲಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ, "ನೀವು ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ನಂಬಲಾಗದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, "ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರಂತಹ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಭಾರತ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.

ಮೂರು ಸಿಎಸ್‌ಗಳಾದ ಸಿಬಿಐ, ಸಿವಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಜಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 100 ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

'ತಡೆರಹಿತ ಸಾಲದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಿನರ್ಜಿಗಳ ರಚನೆ' ಕುರಿತಾದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ.

ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇದರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on Thursday said the government has used policies, the law and diplomatic channels to recover money owed to the banks, and is continuing efforts in this direction.