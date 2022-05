Breaking; ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರ ಏರಿಕೆ, ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಟ್ವೀಟ್ ಬಾಣ

India

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 08; ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ 14.2 ಕೆಜಿ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ದರ ಶನಿವಾರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ ದರದ ಏರಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಭಾನುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ ಏರಿಕೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಏಕೆ?

2014ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರ 410 ರೂ. ಇತ್ತು. 827 ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವಾಗ 999 ರೂ. ಇದೆ. ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸೊನ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್; ಸಿಲಿಂಡರ್, ಬೈಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ

2 ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಈಗ 1 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಬಡವರು & ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

