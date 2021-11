ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ಡೋಸ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ 3ನೇ ಡೋಸ್ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ

India

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 19: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 3ನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲಿದೆ.

ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಲಯ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 3ನೇ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೋಸ್ ಆಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ವಿನಃ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಇಮ್ಯುನೊಕೊಪ್ರೊಮೈಸ್ಡ್ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರಿಗೆ ಬೂಸ್ಟರ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ 110 ದೇಶಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ

English summary

India is likely to form a policy on administering the third dose of the Covid-19 vaccine for which a key meeting to discuss the policy framework is scheduled next week. Know more.