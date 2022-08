ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೂ ರಾರಾಜಿಸಿದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ

India

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 15: ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರಾಜಾ ಚಾರಿ ಅವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (ಐಎಸ್‌ಎಸ್) ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಆರು ತಿಂಗಳು ಗಗನಯಾನ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿದ ರಾಜಾ ಚಾರಿ

ರಾಜಾ ಚಾರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಊರಾದ ಹೈದರಾಬಾದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹಾರಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಸಾ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 1 ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅಮೆರಿಕದ ಭಾರತೀಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರಾಜಾ ಚಾರಿ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರಾಜಾ ಚಾರಿ, 2017 ರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಲು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು ಯುಎಸ್‌ನ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್‌ನ ಮಿಲ್ವಾಕೀಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅಯೋವಾದ ಸೀಡರ್ ಫಾಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಹಾಲಿ ಶಾಫ್ಟರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಾ ಚಾರಿ ಅವರು ಅಯೋವಾದ ವಾಟರ್‌ಲೂನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲಂಬಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೊರಾಡೋದಲ್ಲಿನ ಯುಎಸ್‌ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಹಬೂಬ್‌ನಗರ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಚಾರಿ ಅವರ ತಾತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಚಾರಿ ಅವರು ಅದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯುಎಸ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

On Indian Independence eve I’m reminded of Indian diaspora that I could see from @Space_Station where my immigrant father’s home town of Hyderabad shines bright. @nasa is just 1 place Indian Americans make a difference every day. Looking forward to @IndianEmbassyUS celebration pic.twitter.com/4eXWHd49q6

India is celebrating its Independence Day and on this occasion greetings are being heard not only from the world but also from the space station. Hyderabad-origin astronaut Raja Chari shares photo of Indian flag at space station.