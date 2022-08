ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮ ಬದಲಾಗಿದೆಯಾ, ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾ?

India

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್‌ 18: ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು 06.03.2020 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ 2020 ರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 12 ರ ಪ್ರಕಾರ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ರಿಸರ್ವೇಶನ್‌ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಲಯವು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರದಂದು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ.

ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಟಿಕೆಟ್‌ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ನಿಯಮ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ರೈಲ್ವೇ ಸಚಿವಾಲಯದ 06.03.2020 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ ಬೇಡದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ಆಸನವನ್ನು ಬುಕ್‌ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಪೂರ್ಣ ವಯಸ್ಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

The Ministry of Railways has rubbished reports that there has been a change in the rules for booking train tickets for children. As per Circular No. 12 of 2020 issued by Indian Railways on 06.03.2020, children below 5 years of age do not require reservation to travel and can travel by train without ticket for free.