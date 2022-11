ಗುಜರಾತ್ ಚುನಾವಣೆ 2022: ಎಎಪಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಉಚಿತ

India

ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ರ್‍ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಸಹವರ್ತಿ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್‌ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ ಅವರು ಇಂದು (ನವೆಂಬರ್ 22) ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಕ್ರೆಜ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಬನಸ್ಕಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಘವ್ ಚಡ್ಡಾ, "ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಘಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನರು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುವ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಒಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅರ್ಹವಲ್ಲದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ದೆಹಲಿಯಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದೆಹಲಿಯ ಜನರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.

"ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿ ದಳ ಎಂಬ ಎರಡೇ ಪಕ್ಷಗಳು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದವು. ಪಂಜಾಬ್ ಜನರು ಸಹ ಈ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದವು. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರರು ಪುತ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದರು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ದೊಡ್ಡ ಮಹಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಗುಜರಾತ್ ಜನರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ 35 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 27 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ಜನರಿಗೆ ನನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿಯಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿ" ಎಂದು ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಘವ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಘವ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಎಪಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು 300 ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಎಂಎಸ್ಪಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

"ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗುಜರಾತ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,000 ರೂ. ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ ರಾಘವ್ ಚಾಧಾ ಅವರು 2014 ರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು.

ಎಎಪಿ ನಾಯಕನ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ 2014 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಗ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 2014 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಗೆ 50 ರೂ. ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು 90 ರೂ. ಆಗಿದೆ

2014 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ 500 ರೂಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ಈಗ ಇದು 1,060 ರೂಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ

2014 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 36 ರೂ. ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಇಂದು ಹಾಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 60 ರೂ.

2014 ರಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯರು 300 ರೂ. ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈಗ 800 ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

2014 ರಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗ್ ಆಯಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ 1,000 ರೂಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ಈಗ ಅದು 2,800 ರೂ. ಆಗಿದೆ

ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಘವ್ ಅವರು ಎಎಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

