ಈಗ 18 ತುಂಬುವ ಮೊದಲೇ ವೋಟರ್ ಐಡಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ,ಜುಲೈ. 28: ಈಗ 17 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಾಗ ಮತದಾರರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ (ಇಸಿ) ಪ್ರಕಟಣೆ ಹರಡಿಸಿದೆ.

17 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ರಂದು 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವ ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬಿಎಸ್‌ವೈ ದೂರ : ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ (ಸಿಇಸಿ) ರಾಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಅನುಪ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಂಡೆ ನೇತೃತ್ವದ ಆಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯುವಜನರು ತಮ್ಮ ಮುಂಗಡ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ- ಸಕ್ರಿಯ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಜುಲೈ 1 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರ ಮೂರು ಅರ್ಹತಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಕೇವಲ ಜನವರಿ 1 ರ ನಂತರ 18 ತುಂಬುವ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಮುಂಗಡ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಮಾತ್ರ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 18 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಸಾರಾಂಶ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ಕ್ರಮವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಹೊಸ ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತದಾರರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಈಗಾಗಲೇ 18- 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ 1,736,181 (1.7 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, 14,526,678 (14.5 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

More Opportunities for youth to become part of voters list https://t.co/YjseiDgJqy pic.twitter.com/xuhBZNaKNF

English summary

The Election Commission (EC) has issued a notification that now youth above 17 years of age can apply early to enroll as voters when they turn 18.