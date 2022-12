Delhi MCD Elections: ಮೇಯರ್‌ ಹುದ್ದೆಗೆ ಈಗ ರೇಸ್‌ ಆರಂಭ

India

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 7: ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯು ಇನ್ನೂ ಇರುವುದರಿಂದ ಆಟ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಇಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಎಪಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್‌ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮೇಯರ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಐಟಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಮಿತ್ ಮಾಳವಿಯಾ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Delhi MCD Election: 15 ವರ್ಷಗಳ 'ಕೈ' ಆಡಳಿತ, 15 ವರ್ಷಗಳ 'ಕಮಲ' ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ತಡೆಯೊಡ್ದಿದ ಎಎಪಿ

ಚಂಡೀಗಢ ಪುರಸಭೆಯ 35 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ 14 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಏಕೈಕ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದರೂ ಅದು ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ತಜೀಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗಾ ಅವರು ನಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮೇಯರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್‌ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಬುಧವಾರ 134 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 15 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 250 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೇವಲ 9 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಭಾರೀ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ 104 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು.

English summary

AAP may have won majority in Delhi Municipal Corporation elections. But the BJP today said the game is not over as the mayoral election is still on.