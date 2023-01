Delhi Hit and Run Case: ಮೃತ ಅಂಜಲಿ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಒತ್ತಾಯ

India

ದೆಹಲಿ ಜನವರಿ 4: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಾತ್ರಿ ದೆಹಲಿಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಾರೊಂದು ಯುವತಿ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಆಕೆಯ ದೇಹವನ್ನು 12 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಎಳೆದೊಯ್ದಿತ್ತು. ಕಾರಿಗೆ ಯುವತಿಯ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರು ಆಕೆಯ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ವೇಳೆ ಮೃತ ಯುವತಿ ಅಂಜಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವತಿ ಇದ್ದಳು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆಯ ವೇಳೆ ಅಂಜಲಿ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ದೆಹಲಿ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ (ಡಿಸಿಡಬ್ಲ್ಯು) ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ವಾತಿ ಮಲಿವಾಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜಲಿ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ನಿಧಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗಾಗಲಿ ಮನೆಯವರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವಂತೆಯೂ ಮಲಿವಾಲ್ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. "ಅಂಜಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Delhi Hit and Run Case: Chairperson of the Commission for Women (DCW) Swati Maliwal has demanded an investigation into the death of her friend Anjali.