India

oi-Gururaj S

ಮುಂಬೈ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 15; ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಸೆಮಿ ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ರೈಲು ಸೇವೆ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ಈ ಕುರಿತು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಾಪಿ ತನಕ ಸಿ. ಟಿ. ರವಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

It was an amazing journey from Mumbai Central to Vapi in the Vande Bharat Express.



Thank PM Shri @narendramodi and @RailMinIndia Shri @AshwiniVaishnaw for providing World Class trains.



The train journey will be as fast and comfortable as a plane journey in the coming years. pic.twitter.com/2uoFk3RfVA