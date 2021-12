Breaking News: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2 ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ, 1 ಔಷಧಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

India

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ಹೋರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರವೊಂದೇ ದಿನ ಕೊವಿಡ್-19 ಸೋಂಕಿನ ಎರಡು ಲಸಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಔಷಧಿಗೆ "ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ (CDSCO) ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

Congratulations India 🇮🇳



Further strengthening the fight against COVID-19, CDSCO, @MoHFW_INDIA has given 3 approvals in a single day for:



- CORBEVAX vaccine

- COVOVAX vaccine

- Anti-viral drug Molnupiravir



For restricted use in emergency situation. (1/5)