Video: ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಹೂವು ಚೆಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ!

oi-Rajashekhar Myageri

ರಾಯಪುರ್, ಜನವರಿ.16: ಜಗತ್ತು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ರೀತಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಅಭಿಯಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಆಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶನಿವಾರ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹಿನ್ನಲೆ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಕೊವಿಶೀಲ್ಡ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ ಸೆರಮ್ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಿಇಓ ಪೂನಾವಲ್ಲಾ

ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ಜೈ ಸ್ತಂಭ ಚೌಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತರುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ, ಪಟಾಕಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

#WATCH Chhattisgarh: #COVID19 vaccine was welcomed with flowers, band, firecrackers & 'puja' when it arrived in Jashpur y'day. Workers of Health Dept walked up to Jai Stambh Chowk to receive the vehicle that carried vaccine. #COVID19Vaccination is underway across India today. pic.twitter.com/v5G0M2kAPX