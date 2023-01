India

ಮುಂಬೈ, ಜನವರಿ 12: ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ₹ 4957.31 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಬರೋಡಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮುಂಬೈ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಜಿತ್ ಭಗವಾನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ರವಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುನಂದಾ ದತ್ತ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶರದ್ ಪ್ರಭಾಕರ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಖಾತರಿದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಲ್ಲೇಖೀಸಲಾದ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2017 ರಂದು ಎನ್‌ಪಿಎ (ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಆಸ್ತಿ) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಒಕ್ಕೂಟದ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ವಂಚನೆ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಂಪನಿಯು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸಮಗ್ರ ನೀರಿನ ಪ್ರಸರಣ, ವಿತರಣಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ.

ಆರೋಪಿಗಳು ಸಾಲಗಾರ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಅದರ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಈ ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಲದಾತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪೋಷಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೆಂಡರ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಥಾಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ದೋಷಾರೋಪಣೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

The Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case against a Mumbai-based private company and its directors, among others, on a complaint filed by the Bank of Baroda for allegedly defrauding a consortium of 17 banks of ₹ 4,957.31 crore