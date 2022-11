ಹಿಮಾಚಲದ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

India

ಶಿಮ್ಲಾ, ನವೆಂಬರ್‌ 6: ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾವಣಾ ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಮಿತ್‌ ಶಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಹಿಮಾಚಲ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡಿ, ಕುಲು, ಶಿಮ್ಲಾ, ಸೋಲನ್, ಕಿನ್ನೌರ್, ಲಾಹೌಲ್-ಸ್ಪಿತಿ, ಸಿರ್ಮೌರ್ ಮತ್ತು ಚಂಬಾ ಹಿಮಾಚಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಚಂಬಾ, ಉನಾ, ಕಾಂಗ್ರಾ ಬಿಲಾಸ್‌ಪುರ್ ಮತ್ತು ಹಮೀರ್‌ಪುರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ವಿಚಾರಗಳು

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಎಂಬಂತೆ ಬೆಟ್ಟದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಿಮಾಚಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಒಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕೆಂಪು ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಸಿರು ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಕೆಂಪು ಟೋಪಿ ಬಿಜೆಪಿ, ಗ್ರೀನ್ ಟೋಪಿ ಬಿಜೆಪಿಯೂ ಆಗಲಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಅವರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ? ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದರು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮಾಯಕ ಜನರನ್ನು ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿಸಲು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಶಾ, ಅವರ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಮೋದಿ ಅವರು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಮ್‌ಕೇರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್‌ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೈ ರಾಮ್ ಠಾಕೂರ್, ಶಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 44,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಆರು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ ಭಾನುವಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ರ್‍ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

